Ο Βουτ Βέγκορστ είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης της Μπέρνλι για να ενισχύσει την επίθεση της ομάδας του Ντάις. Με Jurassic Park τον ανακοίνωσαν οι «clarets».

Το deal ανάμεσα στην Μπέρνλι και την Βόλφσμπουργκ, από την οποία μετακομίζει ο παίκτης στην Premier League, έφτασε στα 15 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τον Κορνέ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή του αγγλικού κλαμπ.

Ο 29χρονος επιθετικός που έχει καταφέρει μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων να προσθέσει ισχύ στο όνομά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπέγραψε μέχρι το 2025 και ανακοινώθηκε με... Jurassic Park.

Burnley have gone Jurassic for their Weghorst announcement video.



Life... finds a way.pic.twitter.com/NcRSHiN5h3