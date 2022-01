Από αναβολή σε αναβολή το ματς της Μπέρνλι κόντρα στη Γουότφορντ, καθώς οι Κλάρετς δήλωσαν αδυναμία να κατεβάσουν ομάδα λόγω των μαζεμένων τραυματισμών σε συνδυασμό με τα κρούσματα Covid-19 και η Premier League έκανε δεκτό το αίτημά τους.

Για πέμπτη φορά τον τελευταίο ενάμιση μήνα η Μπέρνλι δεν θα παίξει το ματς της αγωνιστικής της στην Premier League. Αυτή τη φορά πρόκειται για το εξ αναβολής «ντέρμπι» κόντρα στη συνυποψήφια για υποβιβασμό, Γουότφορντ, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι Κλάρετς απέστειλαν αίτημα στη διοργανώτρια αρχή επικαλούμενοι αδυναμία να κατεβάσουν ομάδα για τον αγώνα της Τρίτης (18/1), με τον Σον Ντάις να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου ότι μόλις δέκα ποδοσφαιριστές έλαβαν μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες απουσίες της Μπέρνλι αφορούν τραυματισμούς και μόνο ένα μικρό μέρος σχετίζονται με Covid-19, η PL ενέκρινε το αίτημα κι έτσι το καθεστώς των αναβολών στο Νησί συνεχίζεται ακόμα κι αν τα νέα κρούσματα μειώθηκαν σε μόλις 33 ανάμεσα στο προσωπικό των 20 ομάδων.

Έτσι, η Μπέρνλι θα παραμείνει ουραγός με μόλις 17 παιχνίδια και θα κληθεί να αναπληρώσει τέσσερις αναμετρήσεις πιθανόν σε πολύ συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα.

