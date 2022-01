Η Γουότφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαμίρ

Παίκτης της Γουότφορντ κι επίσημα ο Σαμίρ, ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει αρκετά τους Χόρνετς στη μάχη της παραμονής.

Η Γουότφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ από την Ουντινέζε, με τον Σαμίρ να υπογράφει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2025. Ο 27χρονος αμυντικός αναμένεται να βοηθήσει αρκετά τους Χόρνετς στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Ούντινε είχε 19 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 17 ήταν για το πρωτάθλημα.

It's official.



Samir is a Hornet! pic.twitter.com/ZUiLrYdgru