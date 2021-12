Σαουθάμπτον: Ανακοίνωσε τον 40χρονο Καμπαγέρο για ένα μήνα

Ενίσχυση στον «άσο» για την Σαουθάμπτον, η οποία με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απόκτηση του Βίλι Καμπαγέρο για τον επόμενο μήνα.

Τι κι αν διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του; Οι «Άγιοι» βρήκαν στο πρόσωπο του Βίλι Καμπαγέρο τον επόμενο τερματοφύλακά τους που θα αντικαταστήσει τους Μακάρθι και Φόστερ στα γκολπόστ της ομάδας.

Ο Αργεντινός πορτιέρε αγωνίστηκε για μια τετραετία στην Τσέλσι έχοντας μόνο 11 συμμετοχές με τους Λονδρέζους, ενώ ήταν χωρίς ομάδα από τότε που άφησε τους «μπλε» στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Αξιο αναφοράς όμως είναι το γεγονός ότι η Σαουθάμπτον ανακοίνωσε την απόκτηση του μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2021, περίπου ένα μήνα, με τον Καμπαγέρο να προπονείται όλο αυτό το διάστημα με την ομάδα της Γουίμπλεντον.

