Ντε Μπρόινε: Ξανά κορυφαίος playmaker, νίκησε Μέσι, Μπρούνο και Ζορζίνιο

Για δεύτερη σερί σεζόν ο Κέβιν Ντε Μπρόινε κατακτά το βραβείο του κορυφαίου Playmaker στον κόσμο για το 2021 από το IFFHS, αφήνοντας πίσω τους Μέσι, Μπρούνο Φερνάντες και Ζορζίνιο.

Η Διεθνής Ένωση Ποδοσφαιρικής Ιστορίας και Στατιστικής απένειμε την διάκριση του καλύτερου μεσοεπιθετικού για το τρέχον έτος, στον KdB της Μάντσεστερ Σίτι που ταλαιπωρήθηκε πρόσφατα από τον κορονοϊό.

Ο ρόλος του στο παιχνίδι της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, οι ασίστ και τα γκολ του, τον καθιστούν έναν από τους πιο επιδραστικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κάτι που αναγνωρίστηκε πλέον και με επίσημο βραβείο.

Ο Βέλγος συγκέντρωσε 160 πόντους, έναντι των 105 του Λιονέλ Μέσι, των 15 των Τόμας Μίλερ και Μπρούνο Φερνάντες, αλλά και των 10 του Ζορζίνιο...

🚨 | OFFICIAL: @DeBruyneKev has 𝘄𝗼𝗻 the IFFHS Best Playmaker of the Year award for the 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲 year. 𝑼𝒏𝒑𝒓𝒆𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒅. 🐐🇧🇪 pic.twitter.com/5jwxYa7h5g