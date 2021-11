Ο Τζον Φλέκ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κατέρρευσε στο γήπεδο (vid)

Ο μέσος της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Τζον Φλεκ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στον ματς με τη Ρέντινγκ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ενα άσχημο περιστατικό διαδραματίστηκε στον αγώνα της Ρέντιγκ με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την Championship, καθώς ο 30χρονος μέσος των φιλοξενουμένων Τζον Φλεκ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και έλαβε έντεκα λεπτά περίπου επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το «Sky Sports News» ο έμπειρος άσος της Σέφιλντ, μπορούσε να σταθεί όρθιος με τη βοήθεια μιας μάσκας οξυγόνου και είχε τις αισθήσεις όταν έφυγε από το γήπεδο. Ωστόσο, χρειαζόταν ένα φορείο για να βγει με ασφάλεια από το γήπεδο.

«Είναι στο νοσοκομείο, έχει τις αισθήσεις του και ζήτησε να μάθει το αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε καλά. Είναι ασφαλής, σε καλά χέρια και προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Σέφιλντ Σλάβισα Γιοκάνοβιτς.

