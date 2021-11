Ζοάο Κανσέλο: Η μελωδία της ευτυχίας για τον Πεπ (vids)

Ο Πεπ τον παρομοίασε με τον Φίλιπ Λαμ. Ο Ζοάο Κανσέλο έχει ποιότητα και τεχνική που σπανίζει για ποδοσφαιριστή που παίζει στο άκρο της άμυνας. Αν και κάθε άλλο παρά κλασσικός φουλ μπακ είναι...

Ο Κανσέλο έκανε μια από τις καλύτερες ασίστ της σεζόν στη φετινή Premier League, όταν από το τίποτα, έφτιαξε γκολ για τον Στέρλινγκ με απίθανο τρόπο στο 3-0 της Σίτι απέναντι στην Έβερτον το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο Πορτογάλος φουλ μπακ είναι λόγος για τον οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα χαμογελάει, με τον Καταλανό κόουτς να έχει βρει το ... αντίδοτο στα άκρα της άμυνας, «απαντώντας» με τον Κανσέλο και τον Γουόκερ στους ΤΑΑ και Ρόμπερτσον/Τσιμίκα της Λίβερπουλ.

That Cancelo pass to Sterling pic.twitter.com/PeW4Q0qoat

Ο Γκουαρδιόλα δεν έχει κρύψει ότι ο Φίλιπ Λαμ είναι ο κορυφαίος φουλ μπακ με τον οποίο έχει συνεργαστεί στην καριέρα του. Τον τοποθετεί πάνω και από τον Ντάνι Άλβες. Ο Βραζιλιάνος είναι πιο... ελεύθερο πνεύμα, όσο κι αν πρόκειται για εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Το μυαλό του Λαμ, όμως, με τις κινήσεις που έκανε ο άλλοτε μπακ της Μπάγερν Μονάχου εσωτερικά και με τη δυνατότητα να παίζει και στις δύο πτέρυγες, έκανε τον Πεπ να τον θαυμάσει.

Τώρα, ο κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι βλέπει εκείνες τις αρετές να έχουν συγκεντρωθεί στον Ζοάο Κανσέλο. «Παίζει ακριβώς όπως ο Λαμ στην Μπάγερν. Ο Φίλιπ ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου με τον τρόπο που κινούταν στον αγωνιστικό χώρο παρά τη θέση στην οποία αγωνιζόταν.

Ο Ζοάο Κανσέλο έχει ποιότητα ίδια με του Ντάνι Άλβες, όμως παίζει όπως ο Λαμ...» είπε ο Πεπ μετά το παιχνίδι με τα «ζαχαρωτά» και ασφαλώς είναι τεράστια τιμή για τον αμυντικό της Σίτι που σε κάνει να ξεχνάς ότι είναι παίκτης για τα μετόπισθεν.

