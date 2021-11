Ρανιέρι: «Δώστε μου τον Ρονάλντο και με μένα θα παίζει σε όλα τα ματς» (vid)

Διάθεση για χιούμορ είχε ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος αφού πρώτα αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέχεια άφησε και... σπόντες για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον Πορτογάλο επιθετικό.

Η Γουότφορντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο «Βίκαρεϊτζ Ρόουντ» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το Σάββατο (20/11, 17:00) για την 12η αγωνιστική της Premier League.

Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Κλαούντιο Ρανιέρι γνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης ενάντια στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του. Μάλιστα, ο 70χρονος Ιταλός προπονητής αφού πρώτα αποθέωσε τον Πορτογάλο αστέρα στη συνέχεια έριξε και την σπόντα του για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, δεν έχει βρει έως τώρα, τον τρόπο για να χρησιμοποιεί σωστά τον 36χρονο επιθετικό.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δώστε σε εμένα τον Κριστιάνο, σας παρακαλώ, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, ειλικρινά. Απλά θα τον αφήσω να παίζει σε όλα τα ματς, όλα τα λεπτά και δεν θα τον βγάζω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλαούντιο Ρανιέρι συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τους «κόκκινους διαβόλους».

🗣️ "Give me Cristiano, please, it's no problem for me, I'll let him play all the minutes." 😅



Claudio Ranieri speaks about Cristiano Ronaldo as Watford face Manchester United on Saturday.pic.twitter.com/DEOj8FADe8