Premier League: H Λίγκα προσφέρει 25 εκατ. σε συλλόγους χαμηλότερων κατηγοριών

Η Premier League ανακοίνωσε πως θα ενισχύσει οικονομικά τους συλλόγους τεσσάρων χαμηλότερων κατηγοριών, λόγω της σοβαρής οικονομικής ζημιάς που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.

Ο κορονοϊός έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στην παγκόσμια οικονομία. Φυσικά το ποδόσφαιρο της Αγγλίας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο από τις οικονομικές «πληγές» που άφησε η πανδημία. Στο πλαίσιο της διαφύλαξης του προϊόντος η Premier League αποφάσισε να προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε συλλόγους που αγωνίζονται στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη κατηγορία.

Για την ακρίβεια οι ομάδες της League One και της League Two, θα λάβουν επιπλέον 20 εκατομμύρια λίρες για τη σεζόν 2021-22, ενώ πέντε εκατομμύρια λίρες θα δοθούν στους 66 συλλόγους των τριών κατηγοριών της National League από φέτος έως το 2025.

Θυμίζουμε πως πέρυσι η Premier League και η αγγλική Football League είχαν έρθει σε συμφωνία για την παροχή πακέτου διάσωσης 250 εκατομμυρίων λιρώνγια συλλόγους των χαμηλότερων κατηγοριών. Η Championship έλαβε άτοκο δάνειο 200 εκατομμυρίων λιρών, με τις ομάδες της League One και της League Two να παίρνουν επιχορήγηση ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών.

The #PL has today announced additional funding for clubs in @EFL League One and Two, as well as the 66 clubs in the three National League divisions, to help with their continued recovery from the COVID-19 pandemic



More: https://t.co/Cg7hCx3CWP pic.twitter.com/KfCWDvHIQ1