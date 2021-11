Επίσημο: Ο Φαν Μπρόνκχορστ διαδέχεται τον Τζέραρντ στον πάγκο της Ρέιντζερς

Την πρόσληψη του Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ ανακοίνωσε η Ρέιντζερς, ο οποίος θα διαδεχτεί τον Στίβεν Τζέραρντ στον πάγκο της ομάδας.

Μόλις πέντε μέρες διαπραγματεύσεων χρειάστηκαν προκειμένου οι δυο πλευρές να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η Ρέιντζερς έδωσε τα χέρια με τον Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ για την έναρξη της συνεργασίας τους, ο οποίος έρχεται για να διαδεχτεί τον Στίβεν Τζέραρντ στον πάγκο της ομάδας.

Κάπως έτσι ο 46χρονος έγινε μόλις ο 17ος προπονητής των Σκωτσέζων σε 150 χρόνια ιστορίας και πλέον καλείται να σηκώσει άμεσα μανίκια για να συνεχίσει το έργο που άφησε ο προκάτοχός του, προτού αποχωρήσει για λογαριασμό της Άστον Βίλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολλανδός τεχνικός οδήγησε το 2017 τη Φέγενορντ στο πρώτο της πρωτάθλημα έπειτα από 18 χρόνια, ενώ τελευταία φορά που κάθισε τους πάγκους ήταν στην Κίνα για την Guangzhou.

🆕 Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.



🇳🇱 #WelcomeGVB | @The_real_Gio



👉 https://t.co/FazaqgMJLU pic.twitter.com/7mzgJK1MTX