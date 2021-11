Ρέντινγκ: Τιμωρήθηκε με -6 η ομάδα του Μπάμπα Ραχμάν

Η EFL επέβαλε ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών στη Ρέντινγκ του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Αμπντούλ Ραχμάν Μπαμπά, για οικονομικές παραβάσεις στο διάστημα της τελευταίας τετραετίας.

Μετά τη Ντέρμπι Κάουντι και το νέο -9 που της επιβλήθηκε και την... καταπόντισε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, η Ρέντινγκ πήρε σειρά στις αφαιρέσεις βαθμών στην Championship. Όπως ανακοίνωσε η EFL, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο πρώην δανεικός του ΠΑΟΚ από την Τσέλσι, Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, τιμωρήθηκε με ποινή -6, λόγω παραβίασης των οικονομικών συμφωνιών για τα μέγιστα έξοδα την τετραετία 2017/18 - 2020/21.

Συγκεκριμένα, οι Royals κατέγραψαν επιπρόσθετες απώλειες 22,4 εκατομμυρίων ευρώ στο εν λόγω διάστημα, με συνέπεια την άμεση επιβολή ποινής, η οποία ρίχνει το σύνολο του Βέλικο Παούνοβιτς στην 19η θέση και το +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Μάλιστα, η απόφαση προβλέπει και αφαίρεση έξι βαθμών με αναστολή για την επόμενη σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρέντινγκ θα ξεκινήσει τη χρονιά από το -6 αν δεν έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους του εμπορικού πλάνου που έθεσε για να ισοσταθμίσει τη «ζημία».

