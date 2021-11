Μπράιτον: Ο Πότερ και οι παίκτες του κοιμήθηκαν στο δρόμο για φιλανθρωπικό σκοπό! (vid)

Υπέροχος ο Γκρέιαμ Πότερ, οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές της Μπράιτον που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής κοιμήθηκαν στο δρόμο για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τους άστεγους ενόψει και των εορτών.

Ο κόουτς των «γλάρων» μαζί με μέλη του επιτελείου του αλλά και ορισμένους παίκτες της ομάδας επέλεξαν να περάσουν μια βραδιά έξω στο κρύο και τις αντιξοότητες.

Με αυτό τον τρόπο θέλησαν να προκαλέσουν την ευισθητοποίηση του κόσμου για τους άστεγους ενόψει και των εορταστικών ημερών, συμβάλλοντας και οικονομικά σε οργανισμό για τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν αγώνα επιβίωσης δίχως να έχουν στέγη.

Brighton boss Graham Potter, Bruno, Billy Reid and others slept rough on Friday to raise awareness for a homeless charity 👏 pic.twitter.com/9qloJG7A4F