Λιντς: Ο Ραφίνια πέτυχε τρομερό γκολ και το αφιέρωσε στην άτυχη Μαρίλια (vid)

Ο Ραφίνια της Λιντς βρήκε δίχτυα κόντρα στη Λέστερ και αφιέρωσε το γκολ του στην τραγουδίστρια Μαρίλια Μεντόνσα, που έφυγε από την ζωή σε τραγικό δυστύχημα.

Η Λιντς κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ στην αναμέτρηση με την Λέστερ χάρη στην εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ραφίνια.

Μετά την επίτευξη του τέρματος ο 24χρονος Βραζιλιάνος έτρεξε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του, έβγαλε την μπλούζα του και εμφάνισε μια δεύτερη, η οποία είχε πάνω της αφιέρωση.

Ο Ραφίνια αφιέρωσε το γκολ στην 26χρονη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Μαρίλια Μεντόνσα που έχασε άδικα τη ζωή της όταν το αεροπλάνο που επέβαινε έπεσε σε επαρχία της Βραζιλίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές Νεϊμάρ έπραξε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, στον αγώνα της Παρί με την Μπορντό.

Raphinha who scored for Leeds today also dedicated his goal to Marília Mendonça 🖤 pic.twitter.com/484pE8DD8P