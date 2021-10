Πάλμερ: Συμμετοχή στην Premier League και χατ-τρικ με την Σίτι κ-23 μέσα σε λίγες ώρες! (vid)

Ο Κόουλ Πάλμερ πέρασε ένα υπέροχο Σάββατο τρέχοντας από γήπεδο σε γήπεδο, σημείωσε συμμετοχή στην Premier League, έπαιξε και με το τμήμα κ-23 της Σίτι και μάλιστα πέτυχε χατ-τρικ!

Μπορεί να είχε... διπλοβάρδια, αυτό δηλαδή που ενδεχομένως προκαλεί αρνητικά συναισθήματα σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, όμως, ο Κόουλ Πάλμερ το απήλαυσε και με το παραπάνω.

Από τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, μέχρι και το βράδυ, θα περνούσε την ημέρα του στο γήπεδο με τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι.

Αρχικά βρέθηκε στην αποστολή του ανδρικού τμήματος για το ματς με την Μπέρνλι, μπαίνοντας για λίγο στο 90' + 1' της νίκης (2-0) της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα κι αμέσως μετά έτρεξε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο τμήμα κ-23 των «πολιτών».

Στο ματς με την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα της Λέστερ, πέτυχε χατ-τρικ δείχνοντας πως τα λίγα λεπτά που πήρε στον αγωνιστικό χώρο του Etihad στην Premier League, του έδωσαν «φτερά» για να βοηθήσει σε εντυπωσιακό βαθμό τους πιο νεαρούς συμπαίκτες του.

When you've got a first team game at 3pm and an EDS game at 7:30pm 😅#ManCity pic.twitter.com/Yz7CQZA8NI — Manchester City (@ManCity) October 16, 2021