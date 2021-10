Ο Μπάρντεν της Νόριτς διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις

Πολύ άσχημα νέα έρχονται από τη Νόριτς, η οποία ανακοίνωσε πως ένας από τους παίκτες της, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις.

Ο Ντάνιελ Μπάρντεν της Νόριτς, καλείται να δώσει μία από τις πιο σημαντικές μάχες της ζωής του. Συγκεκριμένα, τα «καναρίνια» ανακοίνωσαν ότι ο 20χρονος Ουαλός τερματοφύλακας, ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις, μετά από εξετάσεις στις οποίες και υποβλήθηκε, με τον ίδιο να ξεκινά άμεσα τις απαραίτητες χημειοθεραπείες.

Ο Μπάρντεν αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στην Σκωτία, για λογαριασμό της Λίβινκστον, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής μία συμμετοχή. Στο παρελθόν έχει περάσει κι από τα μικρότερα τμήματα της Άρσεναλ, ενώ με την πρώτη ομάδα της Νόριτς, αγωνίστηκε σε τέσσερα παιχνίδια.

«Ο σύλλογος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο τερματοφύλακας Νταν Μπάρντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων. Μετά την αρχική διάγνωση, ο Μπάρντεν έχει υποβληθεί σε εξετάσεις παρακολούθησης και θα συνεχίσει με προσεκτικό πρόγραμμα θεραπείας το επόμενο διάστημα», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νόριτς.

The club can confirm goalkeeper Dan Barden has been diagnosed with testicular cancer.



After the initial diagnosis, Barden has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.#NCFC