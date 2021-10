Μπόρνμουθ: Ο Ντέιβιντ Μπρουκς διαγνώστηκε με λέμφωμα Χότζκιν

Στο πλευρό του Ντέιβιντ Μπρουκς είναι οι άνθρωποι της Μπόρνμουθ, μετά το γεγονός ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα Χότζκιν - -ένα είδος καρκίνου - σε δεύτερο στάδιο και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει θεραπείες.

Τα «κεράσια» γνωστοποίησαν μια δυσάρεστη είδηση με ανακοίνωσή τους, αφού ενημέρωσαν ότι ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Ντέιβιντ Μπρουκς, διαγνώστηκε με λέμφωμα Χότζκιν.

Ο 24χρονος Ουαλός άσος θα ξεκινήσει θεραπείες την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο το καλό είναι πως οι πρώτες εκτιμήσεις είναι θετικές. Μάλιστα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, θέλησε να ευχαριστήσει τους γιατρούς της εθνικής Ουαλίας και της Μπόρνμουθ που διέγνωσαν την ασθένεια και ζήτησε απ' όλο τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του.

Αυτό είναι ένα δύσκολο μήνυμα που πρέπει να γράψω. Διαγνώστηκα με λέμφωμα Hodgkin στο δεύτερο στάδιο και θα ξεκινήσω ένα κύκλο θεραπειών την επόμενη εβδομάδα. Παρότι πρόκειται για ένα σοκ για μένα και την οικογένειά μου, η διάγνωση είναι θετική και είμαι σίγουρος ότι θα γίνω καλά και θα είμαι έτοιμος να παίξω ξανά το δυνατόν συντομότερο.

«Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μου στους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το προσωπικό το οποίο φροντίζει για τη νοσηλεία μου για τον επαγγελματισμό τους, τη ζεστασιά τους και την υπομονή τους αυτή την περίοδο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό στην ομοσπονδία της Ουαλίας, επειδή χωρίς τη γρήγορη αντίδραση του ιατρικού τιμ πιθανότατα να μην είχαμε εντοπίσει την ασθένεια

Ακόμα θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη Μπόρνμουθ για την υποστήριξη τους και τη βοήθεια τους όλες τις προηγούμενες μέρες. Παρότι εκτιμώ πως θα υπάρξει ενδιαφέρον και προσοχή από τα Μ.Μ.Ε. θα ήθελα να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μου τους επόμενους μήνες και εγώ ο ίδιος θα ενημερώνω για την πρόοδο της υγείας μου όταν έχω αυτή τη δυνατότητα.

Εν τω μεταξύ, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα μηνύματα συμπαράστασης, σημαίνουν πολλά για μένα και θα σημαίνουν και τους μήνες που έρχονται. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ και να παίξω το άθλημα που αγαπώ σύντομα».

We can confirm that midfielder David Brooks has been diagnosed with Hodgkin Lymphoma.



We’re all behind you, Brooksy ❤️#afcb 🍒