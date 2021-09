Μάντσεστερ Σίτι: Μόλις μια τελική στο στόχο, μετά από τέσσερα χρόνια

Η σθεναρή αντίσταση της Σαοουθάμπτον και η έλλειψη φρεσκάδας και φαντασίας από τη Σίτι, έκανε τους «πολίτες» να καταγράψουν μονάχα μια τελική στο στόχο σε ολόκληρο το παιχνίδι, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.

Οι «πολίτες» άργησαν πολύ να μπουν στο κλίμα της αναμέτρησης και τελικά δικαιώθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα που μεσοβδόμαδα μετά το 6-3 επί της Λειψίας είχε αναφέρει πως το παιχνίδι απέναντι στους «αγίους» θα ήταν δύσκολο και θα έπρεπε ο κόσμος να σταθεί στο πλευρό της ομάδας.

Η Σίτι απέτυχε να φτιάξει καθαρές φάσεις για γκολ και η πρώτη - και μοναδική - on target ευκαιρία για γκολ ήρθε στο 90' από την κεφαλιά του Φόντεν, όπου στο «ριμπάουντ» σκόραρε ο Στέρλινγκ αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Το γεγονός πως η Σίτι κατέγραψε μονάχα μια τελική στο στόχο σε ολόκληρο παιχνίδι, τη γύρισε τέσσερα χρόνια και συγκεκριμένα στις 8 του Μάρτη του 2017, όταν πάλι είχε μόλις μια τελική στην αντίπαλη εστία και είχε μείνει στο 0-0 απέναντι στη Στόουκ στο Etihad.

