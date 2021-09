Έντερσον: Ανανέωσε στη Σίτι μέχρι το 2026

Μετά τον Ρούμπεν Ντίας, ο Έντερσον πήρε σειρά στις ανανεώσεις στην Μάντσεστερ Σίτι και υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας από την ημέρα που οι «πολίτες» τον έκαναν δικό τους απέδειξε πως είναι πραγματικά... λίρα εκατό.

Είναι ο μεγάλος αντίζηλος του Άλισον που βρίσκεται στη Λίβερπουλ, ωστόσο, η Βραζιλία μπορεί να δηλώνει υπερήφανη για όσα κάνουν οι δύο τερματοφύλακες στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο Έντερσον από το 2016, θα φτάσει να μετράει... 9 έτη παρουσίας στη Σίτι στο τέλος του νέου συμβολαίου του, το οποίο υπέγραψε έχοντας ήδη 94 clean sheets σε 195 εμφανίσεις και έχοντας κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους με τη φανέλα του κλαμπ του Μάντσεστερ.

