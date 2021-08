Επος: Οπαδός της Αρσεναλ χαρακτήρισε βασική αντίπαλο της ομάδας του στο πρωτάθλημα την Μπράιτον (vid)

Η απογοήτευση των οπαδών της Αρσεναλ για τα… χάλια της ομάδας στο ξεκίνημα της σεζόν, αποτυπώνεται σε μια ατάκα οπαδού κατά την διάρκεια ερώτησης ενός δημοσιογράφου.

Ενας δημοσιογράφος στην Πορτογαλία βρέθηκε έξω από το κέντρο όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο περνούσε από ιατρικά τεστ, με αρκετό κόσμο να περιμένει έξω ώστε να τον δει.

Ο δημοσιογράφος ρωτούσε τον κόσμο, θεωρώντας πως όλοι είναι φαν του CR7 ή της Γιουνάιτεντ, πως αισθάνεται για την επιστροφή του Πορτογάλου στους «κόκκινους διαβόλους».

Ωστόσο μέσα στο κοινό ήταν και ένας οπαδός της Αρσεναλ, ο οποίος είπε την ατάκα της χρονιάς... Όταν τον πλησίασε με το μικρόφωνο ο ρεπόρτερ, του είπε πως δεν είναι υποστηρικτής της ομάδας του Μάντσεστερ, αλλά των «κανονιέρηδων» και προτού ρωτηθεί για το αν η παρουσία του εκεί είναι λίγο… προδοσία προς την ομάδα που υποστηρίζει, έδωσε την απάντηση που αιφνιδίασε και τον δημοσιογράφο:

«Στην πραγματικότητα δεν είναι ανταγωνίστριά μας η Γιουνάιτεντ. Αντίπαλός μας τώρα είναι η Μπράιτον»…

