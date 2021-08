Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε τον Γκρίλις (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού, Τζακ Γκρίλις, από την Άστον Βίλα αντί 120 εκατομμυρίων ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Μπορεί η ποδοσφαιρική υφήλιος να ασχολείται με το οριστικό διαζύγιο του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα, αλλά οι μεταγραφές δεν σταματούν. Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (5/8) την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις.

Ο 25χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έξι ετών με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Οι Πολίτες τον απέκτησαν από την Άστον Βίλα αντί του ποσού των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Με την ομάδα από Μπέρμιγχαμ αγωνίστηκε 213 φορές, σκοράροντας 32 γκολ και μοιράζοντας 43 ασίστ.

