Ζιντσένκο: Έχασε τη γέννηση της κόρης του, για το μέλλον της και... τη φανέλα του βασικού! (pics & vid)

Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο ξέρει πως τίποτα δεν του χαρίστηκε. Παλεύει για τα όνειρά του. Είναι ο πιο χαμηλόμισθος στην Μάντσεστερ Σίτι κι όμως «θυσίασε» την παρουσία του στη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Ο Ζιντσένκο, όσο δύσκολο κι αν ήταν, το πρώτο κλάμα του παιδιού του το άκουσε από το τηλέφωνο. Η πρώτη φορά που αντίκρισε το πρόσωπο του μωρού που έφερε στον κόσμο η σύντροφός του, ήταν από εφαρμογή στο κινητό. Με video-κλήση.

Photo credits: zinchenko_96

Θα μπορούσε να είναι παρών, να είναι κοντά στην οικογένειά του σε μια τόσο μεγάλη στιγμή. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, άλλωστε, έχει δείξει και στο παρελθόν πως σε τέτοιες καταστάσεις είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος.

Γιατί γνωρίζει πως το ποδόσφαιρο είναι τρομερά σημαντικό, αλλά δευτερεύον και προέχει η υγεία, τα αγαπημένα πρόσωπα, ο θεσμός της οικογένειας.

Ο Ζιντσένκο, λοιπόν, παρά το γεγονός πως είναι ο πιο χαμηλόμισθος στην Μάντσεστερ Σίτι με απολαβές 20.000 λίρες την εβδομάδα, πήρε μια πολύ σκληρή απόφαση...

Προς αποφυγή παρεξηγήσεως, οι 20.000 λίρες εβδομαδιαίως είναι ποσό που... για τους φυσιολογικούς ανθρώπους είναι άπιαστο.

Θα μπορούσε να το βάλει μπροστά ως επιχείρημα, να πείσει τον εαυτό του πως... δεν αξίζει όταν άλλοι από το ρόστερ παίρνουν τρομερά χρήματα σε σύγκριση μ' εκείνον.

Θα ήταν τρομερά εύκολο απλά να ενημερώσει τον Γκουαρδιόλα και να παραμείνει κοντά στην αγαπημένη του, για να της κρατάει το χέρι την ώρα που εκείνη θα έφερνε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι.

Κι όμως, ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής που φυσικά ήταν παρών και στο Euro γεμίζοντας ακόμα περισσότερο τα στατιστικά του με παιχνίδια, λεπτά συμμετοχής και κόπωση, επέλεξε τον δύσκολο δρόμο. Εκείνον της τιμής και του σεβασμού προς τον κόπο και τις προσπάθειες που έχει κάνει από μικρό παιδί. Και φυσικά, το δρόμο της εξασφάλισης του ιδανικού μέλλοντος για το παιδάκι του...

Έφυγε από το πλευρό της αγαπημένης του, έχασε την γέννηση του παιδιού τους και επέλεξε να επιστρέψει νωρίτερα από το προγραμματισμένο στη δουλειά και το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι!

Ξέρει ότι θα πρέπει να δείξει πως αξίζει να θεωρείται βασικός υποψήφιος για την αριστερή πτέρυγα των «πολιτών», ξέρει πως είναι τρομερά δύσκολο αυτό με την παρουσία των Κανσέλο και Μεντί και έτσι έβαλε τη δουλειά πάνω απ' όλα.

Έβαλε την διεκδίκηση της ευκαιρίας αυτού για το οποίο παλεύει στη ζωή του, λίγο πιο μπροστά, για το καλύτερο μέλλον και της γυναίκας του και της κορούλας του. Κι ακόμα κι αν η πρώτη του επαφή με το μικρό ήταν μέσω της οθόνης ενός κινητού, τα δάκρυα δεν μπορούσαν να σταματήσουν...

Κάποτε απλά έπαιζε μπάλα στους δρόμους της Μόσχας έχοντας αναγκαστεί να φύγει από την πατρίδα του μαζί με τους γονείς του.

Ο Ουκρανός φουλ μπακ των «πολιτών» έγινε πρόσφυγας λόγω του πολέμου. Και από τους δρόμους κέρδισε μια ευκαιρία στο ποδόσφαιρο καταφέρνοντας τουλάχιστον να βρει μια χαραμάδα και να διεκδικήσει όσα περισσότερα μπορούσε.

Κόστισε μόλις 2 εκατομμύρια ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι και έχει καταφέρει να εκτοξευθεί στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Πήγε και στο Euro το φετινό καλοκαίρι με στόχο να στηρίξει την εθνική ομάδα της πατρίδας του από τις εμπειρίες που έχει καταφέρει ν' αποκομίσει τα τελευταία χρόνια.

Είναι το παιδί που στην επιστροφή από ένα ματς με την Χάντερσφιλντ κι αφού δεν είχε παίξει καθόλου, πήγε κατευθείαν στο γυμναστήριο για να δουλέψει. Κι εκεί... ευτυχώς τον είδε ο Πεπ για ν' ανέβει ακόμα περισσότερο στα μάτια του Καταλανού τεχνικού.

Το 2019 ήταν μέλος της αρμάδας της Σίτι που κατέκτησε το τρεμπλ, έχει μετρήσει τέσσερα LeagueCup με την γαλάζια φανέλα, τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και έχει αναδειχθεί κορυφαίος Ουκρανός της χρονιάς.

Έκλαψε στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία των «πολιτών», έκλαψε όμως και στο Πόρτο με την Τσέλσι να παίρνει το ευρωπαϊκό τρόπαιο με το τελικό 1-0 χάρη σε γκολ του Χάβερτς.

«1% ταλέντο και 99% δουλειά» αποκρίθηκε για το ταξίδι που έχει διανύσει και παραμένει πιστός σε αυτό. Απλά τώρα, έχει δυο λόγους παραπάνω να μοχθήσει. Το παιδάκι του και την σύντροφό του...

Oleksandr Zinchenko. He never EVER gives up. He loves the club. I appreciate him ever time he plays for Manchester City. What a man. 🇧🇼 pic.twitter.com/vYa0yhno14