Τότεναμ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Κέιν (vid)

Στις προπονήσεις με την Τότεναμ επέστρεψε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με την διοίκηση προκειμένου να συζητήσει το μέλλον του.

Ο Χάρι Κέιν μαζί με τον Τζακ Γκρίλις αποτελούν τους πιο σημαντικούς στόχους της Σίτι σε αυτήν τη μεταγραφική περίοδο, η οποία όπως όλα δείχνουν θα κινηθεί μόνο για έναν.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι «Πολίτες» βρίσκονται πολύ κοντά στον Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα, για τον οποίο θα βγάλουν από τα ταμεία τους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ετσι, η υπόθεση του Χάρι Κέιν πάει πίσω.

Ο υψηλόσωμος φορ επέστρεψε μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Τότεναμ και προπονήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, υπό την καθοδήγηση του Νούνο Εσπιρίτο. Ο 28χρονος Άγγλος αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να συναντηθεί με τους Φάμπιο Παρατίτσι και Ντάνιελ Λέβι για να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους.

Τα «σπιρούνια» πάντως δεν είναι διατεθειμένα να αφήσουν τον κορυφαίο τους επιθετικό, γι' αυτό και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

