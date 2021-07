Μπαλοτέλι: Μια 10ετία από τη μεγάλη ανοησία και την αλλαγή του Μαντσίνι (vid)

Πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το μεσημέρι που ο Μάριο Μπαλοτέλι σε φιλικό προετοιμασίας της Σίτι ολομόναχος απέναντι από τον τερματοφύλακα έκανε ανόητη τακουνιά και ο Μαντσίνι τον έβγαλε από το ματς όντας έξω φρενών!

Δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν εκείνη η φάση με τον τρελο-Μάριο να κάνει... ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και φυσικά να το πληρώνει με την αποχώρησή του από το φιλικό προετοιμασίας.

Η Σίτι αντιμετώπιζε τους LA Galaxy το καλοκαίρι του 2011 σε φιλική αναμέτρηση σε ακόμα μια περιοδεία στις ΗΠΑ και ο Μάριο Μπαλοτέλι έγινε viral και πρώτο θέμα συζήτησης...

Με τον Μαντσίνι ν' απαιτεί σοβαρότητα απ' όλους σε κάθε κατάσταση, ο Ιταλός επιθετικός απέναντι από τον τερματοφύλακα έκανε χαζομάρα, προσπάθησε να σκοράρει με τακουνιά, ο Τζέκο του έβαλε τις φωνές που ήταν δίπλα του και ο Μαντσίνι τον έβγαλε αμέσως από το παιχνίδι!

Θυμηθείτε το περιστατικό:

