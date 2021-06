Μάντσεστερ Σίτι: Ανανέωσε για έναν χρόνο ο Φερναντίνιο

Ο Φερναντίνιο θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο μέλος της Μάντσεστερ Σίτι, αφού υπέγραψε τη μονοετή ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Βραζιλιάνος μέσος που προσφέρει σε τρομερό βαθμό στο παιχνίδι των «πολιτών» φαινόταν πως μαζί με τον Σέρχιο Αγουέρο θ' αποχωρούσε το φετινό καλοκαίρι από το Μάντσεστερ.

Ο Αργεντινός το έκανε κλείνοντας τον 10ετή κύκλο του στον σύλλογο, ωστόσο, ο Φερναντίνιο ενημερώθηκε πως η σχέση του με την Σίτι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα.

Έτσι, του προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο και ο παίκτης το υπέγραψε για να συνεχίσει ν' αγωνίζεται και για την ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022 με τη γαλάζια φανέλα.

