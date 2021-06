Μάντσεστερ Σίτι: Δώρισε 26 απινιδωτές σε ακαδημίες στην πόλη!

Υπέροχη και τρομερά σημαντική κίνηση από την Μάντσεστερ Σίτι που σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό City in the Community, δώρισε 26 απινιδωτές σε ακαδημίες στο ανατολικό Μάντσεστερ!

Έπειτα απ' ό,τι συνέβη στο φετινό Euro με την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν και την τεράστια προσπάθεια που έγινε για να βρίσκεται ο Δανός ανάμεσά μας και να μην γραφτεί τραγωδία στο γήπεδο, η Σίτι φροντίζει για τα νεαρά παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές.

Σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό που είναι κομμάτι του κλαμπ, το City in the Community, η ομάδα δώρισε 26 απινιδωτές σε ακαδημίες στο ανατολικό Μάντσεστερ, για παν ενδεχόμενο...

Αχρείαστοι να είναι, ωστόσο, οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες στελεχώθηκαν με ένα εργαλείο που πραγματικά μπορεί να σώσει ζωές...

Manchester City and the Club’s charity, City in the Community, have purchased a total of 26 automated external defibrillators (AED) for grassroots football clubs in East Manchester 🙌🙌🙌



Absolutely fantastic 👏 pic.twitter.com/TxabZd7NMH