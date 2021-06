Ντέμπι Χιούιτ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της FA από το 2022 (pic)

Ιστορική σελίδα γράφεται στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τη Ντέμπι Χιούιτ να επιλέγεται επίσημα ως η νέα πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2022 και να γίνεται η πρώτη γυναίκα στην κεφαλή της FA στα 157 χρόνια ζωής της!

Ήταν το φαβορί ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Οι ηγετικές ικανότητες, η πείρα και το εξαιρετικό βιογραφικό της είχαν ως αποτέλεσμα να μην αλλάξει η προδιαγεγγραμμένη μοίρα και να ψηφιστεί ομόφωνα ως η καταληλλότερη για να διοικήσει τον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό φορέα. Για πρώτη φορά στα 157 χρόνια της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα καθίσει γυναίκα στην καρέκλα του προέδρου.

Η 41χρονη Ντέμπι Χιούιτ είναι η «εκλεκτή» του επταμελούς πάνελ της FA για να διαδεχθεί τον υπηρεσιακό πρόεδρο, Πέτερ ΜακΚόρμικ, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή, με ιδιαίτερο σημαίνον στα πράγματα του αγγλικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου, αφού η επιλογή της «δαφνοστεφανωμένης» με τον τίτλο της MBE, Χιούιτ πιθανώς θα ανοίξει τον δρόμο για γυναίκες ηγέτιδες και σε άλλες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Η Χιούιτ έχει διαγράψει μία άκρως επιτυχημένη 15ετία στον τομέα των επιχειρήσεων και της ασφάλισης, κατέχοντας ηγετικό ρόλο σε εταιρείες όπως η Visa και η BGL Group.

Πλέον, το μόνο που απομένει για να επικυρωθεί ο ορισμός της στην κεφαλή της FA είναι η απόφαση του συμβουλίου, που μοιάζει εξαιρετικά απίθανο να μην είναι ίδια με αυτή της ειδικής επιτροπής που επέλεξε τη Χιούιτ για την προεδρία.

We're pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council: