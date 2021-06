Σάλος με τη νέα χορηγό της Νόριτς για το σεξουαλικό περιεχόμενο στα social media (pics)

Σάλος προκλήθηκε στην Αγγλία και ιδιαίτερα στις τάξεις των οπαδών της Νόριτς, όταν οι ίδιοι αντιλήφθηκαν ότι ο νέος χορηγός του συλλόγου περιείχε προκλητικό σεξουαλικά περιεχόμενο στα social media.

Η Νόριτς πρόσφατα ήρθε σε συμφωνία με την Ασιατική στοιχηματική εταιρεία «BK8» για τη σεζόν 2021/22, που την βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια της Premier League.

Η «BK8» αυτοαποκαλείται ως «η μεγαλύτερη στην Ασία» και «μία από τις πιο έμπιστες πλατφόρμες». Γι' αυτό και τα «καναρίνια» προχώρησαν σε συμφωνία μαζί της.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ενδεχομένως θα περίμεναν και οι δύο πλευρές. Κι αυτό διότι οι οπαδοί της Νόριτς ανακάλυψαν ότι στα κοινωνικά δίκτυα της δίκτυα η εταιρεία υπάρχει σεξουαλικό περιεχόμενο.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό και από τους διοικούντες τον αγγλικό σύλλογο, ζήτησαν από τον χορηγό να αφαιρέσει κάθε δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο υλικό «δεν ταιριάζει με το ευρύτερο όραμα και τις αξίες» του συλλόγου.

Από την άλλη, η «BK8»ζήτησε συγγνώμη, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «αποδεχόμαστε ότι τέτοιου είδους μάρκετινγκ δεν συνάδει σε μια συνεργασία με ομάδα της Premier League».

Norwich have named gambling company BK8 as their new main sponsor. Their Instagram page is... interesting... pic.twitter.com/QGJKNn3VpY

Hi @NorwichCityFC, I've been consuming the social media output of the club's new principle sponsor today. Can you confirm, yes or no, will the next Norwich Women's team kit incorporate BK8's favoured tit window motif? pic.twitter.com/M5KGpPfk2R