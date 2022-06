Στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην τεχνικός του Βόλου, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, o οποίος ανακοινώθηκε επίσημα και γίνεται ο νεότερος προπονητής στην ιστορία του κλαμπ.

Νέος προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας είναι και επίσημα ο Γκιγκιέρμο Αμπασκάλ. Ο 33χρονος Ισπανός τεχνικός, επτά μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο του Βόλου, συμφώνησε με τον ρωσικό σύλλογο για να αναλάβει τα ηνία της πρώτης ομάδας και ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/6), διαδεχόμενος έτσι τον Ιταλό, Πάολο Βανόλι.

Ο Αμπασκάλ εργάστηκε ενδιάμεσα στην Ελβετία ως βοηθός στη Βασιλεία, την οποία και ανέλαβε ως υπηρεσιακός τον Φεβρουάριο και την οδήγησε στη 2η θέση και τα προκριματικά του επόμενου Conference League. Η διάρκεια και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου που υπέγραψε ο Ανδαλουσιανός προπονητής (νεότερος στην ιστορία των Μοσχοβιτών) δεν έχουν γίνει γνωστές.

Στην Ελλάδα και τη Super League, ο Αμπασκάλ προσλήφθηκε στους Βολιώτες το περασμένο καλοκαίρι και πρόλαβε να καθίσει στον πάγκο τους σε έντεκα αναμετρήσεις, με απολογισμό τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και έξι ήττες.

⚡ OFFICIAL: Guillermo Abascal is our new first team manager.



The 33 year old Spaniard was most recently at FC Basel, and has experience managing in a number of countries.



Welcome, Guillermo! 🇪🇦 pic.twitter.com/hVhzTgTALO