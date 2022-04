Οι οπαδοί της Λέγκια Βαρσοβίας εμφάνισαν πανό στο πέταλο των φιλοξενούμενων το οποίο παρουσίαζε τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην κρεμάλα και με μπλουζάκι της Σπαρτάκ Μόσχας, αδελφοποιημένο κλαμπ της Λεχ Πόζναν.

Τον γύρο του κόσμου και των social media κάνει το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της Λέγκια Βαρσοβίας κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν, στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λεχ Πόζναν (1-1).

Οι ultras των πρωτευουσιάνων απεικόνισαν τον Ρώσο πρόεδρο κρεμασμένο και ντυμένο με κόκκινο μπλουζάκι που έφερε το σήμα της Σπαρτάκ Μόσχας. Μία κίνηση με νόημα προς την αντίπαλό τους, καθώς οι οπαδοί της Λεχ Πόζναν διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους χούλιγκανς του ρωσικού συλλόγου.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με το εν λόγω πανό ασφαλώς έκαναν αίσθηση και δεν άργησαν να γίνουν viral στο twitter, ως μία από τις πιο ακραίες εκδηλώσεις μίσους κι εναντίωσης προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, εν μέσω του πολέμου που άρχισε σε βάρος της Ουκρανίας.

Poland. 09.04.2022

Lech - Legia.

Legia choreo dedicated to Lech hooligans: Vladimir Putin in Spartak Moscow t-shirt who is hanged on a rope.



Lech Poznan hooligans have good relations with Spartak hooligans, that's why this choreography#LPOLEG pic.twitter.com/qOth2PMuoW