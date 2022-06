Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, με συντηρητική πλειοψηφία, έβαλε τέλος στην προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, που ισχύει από το 1973, σε μια θλιβερή ημέρα για εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ και ο κόσμος του αθλητισμούς αντιδρά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την Παρασκευή (24/6) την ιστορική απόφαση Roe v. Wade, που είχε ληφθεί το 1973, καταργώντας το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση κι επιστρέφοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες δεκάδες χρόνια πίσω, σε εποχές βαθιά ανελεύθερες.

Από χθες πολλές σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού εκφράζουν την αντίθεσή του σε αυτή την απόφαση που κλείνει το μάτι στον σκοταδισμό. Η θρυλική τενίστρια Μπίλι Τζιν Κινγκ, η ποδοσφαιρίστρια Μέγκαν Ραπίνο, ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, το WNBA και το NBA, καθώς και αρκετοί σύλλογοι στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών (MLS και NWSL), θρηνούν για την ντροπιαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ, θρύλος του τένις και ακούραστη μαχήτρια για τα δικαιώματα των γυναικών τόνισε ότι «είναι μια θλιβερή μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες» και προειδοποίησε ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου «δεν θα τερματίσει τις αμβλώσεις», αλλά «θα τερματίσει την υγιή και νόμιμη πρόσβαση σε αυτή τη ζωτικής σημασίας ιατρική παρέμβαση».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θεωρεί ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ «δεν παρέχει» το δικαίωμα στην άμβλωση που ισχύει από το 1973 και επιστρέφει την εξουσία νομοθετικής ρύθμισης για αυτήν την αναπαραγωγική υπηρεσία στον «λαό» και τους «εκλεγμένους εκπροσώπους» του, κάτι που θα επιτρέπει σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει είτε να το κρατήσει είτε να το απαγορεύσει.

«Είμαι μια λευκή, πλούσια, cisgender γυναίκα που ζει σε μια από τις πιο προοδευτικές πόλεις στον κόσμο (Σιάτλ) με την προστασία όχι μόνο εμένα και των πόρων μου, αλλά και αυτό (υποδεικνύει το έμβλημα της εθνικής των ΗΠΑ),» μια εμφανώς κλονισμένη Ραπινό είπε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού με την Κολομβία.

«Δεν το έχουν όλοι αυτό. Γνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει δυσανάλογα τις φτωχές γυναίκες, τις αφροαμερικανές, τις μετανάστριες, τις γυναίκες σε βίαιες σχέσεις, τις γυναίκες που έχουν βιαστεί, τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν βιαστεί από μέλη της οικογένειάς τους ή ίσως απλώς να μην έχουν πάρει τις καλύτερες αποφάσεις», τόνισε.

«Γνωρίζουμε ότι η απαγόρευση των αμβλώσεων δεν αποτρέπει τις αμβλώσεις, αλλά μάλλον αποτρέπει τις ασφαλείς αμβλώσεις. (...) Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη και τη σκληρότητα αυτού του γεγονότος»!

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνες μας, με τη σύνθεση της δομής εξουσίας στη χώρα μας» είπε στους δημοσιογράφους καλώντας τους άνδρες να πάρουν θέση!

Megan Rapinoe who has been a leading voice on human rights issues, has said The Supreme Court ruling on abortion is 'sad and cruel'.



Protests are underway in the US after The Supreme Court removed American women's constitutional right to abortion. pic.twitter.com/S0S1ma7jdQ