Αθώος κρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προπονητής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων ποδοσφαιριστριών.

Στη Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο Ντιέγκο Γκουάτσι, ήταν ο ειδικός για το ποδόσφαιρο γυναικών στη Νότια Αμερική που επιλέχθηκε για να βοηθήσει στην επιλογή υποψηφίων για το βραβείο της παίκτριας της χρονιάς.

Για τις έφηβες παίκτριες στην Αργεντινή ήταν ο προπονητής που φέρεται να εκτίθεται σε βιντεοκλήση να στέλνει σεξουαλικού περιεχομένου μηνύματα και να επιπλήττει κορίτσια ηλικίας 14 ετών στα αποδυτήρια με απειλές για σεξουαλική κακοποίηση μετά από μια ήττα.

Πέντε παίκτριες κατέθεσαν στους ερευνητές της επιτροπής δεοντολογίας της FIFA ότι ο προπονητής του συλλόγου τους, ο οποίος αργότερα έγινε τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων της Αργεντινής για κορίτσια κάτω των 15 και 17 ετών, παραβίασε το καθήκον του έχοντας καταχρηστική και ομοφοβική συμπεριφορά εναντίον τους καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Τώρα, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την έναρξη της έρευνας με επικεφαλής δύο γυναίκες, τα φερόμενα θύματα ανακάλυψαν ότι μια επιτροπή τριών αδρών κριτών δεοντολογίας της FIFA αρνήθηκε να κρίνει τον Γκουάτσι ένοχο. Ο ανώτατος δικαστής, Βασίλειος Σκουρής, είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο!

Οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιώσουν πέραν πάσης αμφιβολίας την περιγραφή των παικτριών για τα γεγονότα». Σημείωσαν σε μια απόφαση 40 σελίδων που δημοσίευσε τη Δευτέρα η FIFA οτι η ετυμηγορία τους δεν σημαίνει ότι τα «αναφερθέντα γεγονότα» δεν συνέβησαν!

Η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση παικτών, δήλωσε ότι ανησυχεί πως η υπόθεση θα αποτρέψει άλλους/ες παίκτες να μιλήσουν ενάντια στους κακοποιητές τους.

«Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσα αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται για να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα», δήλωσε συγκεκριμένα η ένωση η οποία εκπροσωπούσε τους παίκτες και τους μάρτυρες που κατέθεσαν.

Η FIFA ανέφερε σε δήλωσή της την Τρίτη (24/05) ότι οι ερευνητές και τα μέλη της επιτροπής «ακολούθησαν τη δέουσα διαδικασία που αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της FIFA».

Ο Γκουάτσι περιγράφηκε στην απόφαση ως «τεχνικός εμπειρογνώμονας και μέντορας της FIFA από την 1η Ιανουαρίου του 2021», δηλαδή ένα χρόνο μετά την επίσημη καταγγελία εναντίον του!

Είχε διοριστεί το 2011 από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως εκπαιδευτής στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ένα χρόνο αργότερα, τα περιστατικά άρχισαν και συνεχίστηκαν μέχρι το 2015, όταν εργαζόταν σε διαφορετικές περιόδους με δύο γυναίκες ομάδες στην Αργεντινή, την Ρίβερ Πλέιτ και την UAI Urquiz.

Μια παίκτρια της οποίας το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε από τη FIFA είπε στους ερευνητές ότι μιλούσε με τον Γκουάτσι για τακτικές σε μια βιντεοκλήση όταν της ζήτησε να βγάλει την μπλούζα της!

«Ήμουν εντελώς σοκαρισμένη. Προσποιήθηκα ότι δεν κατάλαβα τι μου λέει και ήλπιζα ότι θα σταματούσε», είπε στην κατάθεσή της που δημοσιεύτηκε στην απόφαση.

«Όταν συνέχισα να το παίζω χαζή επανέλαβε το αίτημά του. Μετά μετακίνησε την κάμερα και μου έδειξε ότι δεν φορούσε παντελόνι, μόνο εσώρουχο. Ήμουν σοκαρισμένη και τρομοκρατημένη. Δεν είχα ιδέα τι να κάνω και ένιωθα αηδιασμένη και παραβιασμένη και απίστευτα αμήχανη. Απλώς είπα "συγγνώμη είμαι σε σχέση και δεν κάνω αυτά τα πράγμα". Τόνισα επίσης ότι ήταν προπονητής μου και ξεκαθάρισα ότι δεν το ήθελα αυτό».

Ενώ εκείνος της ζήτησε να μην πει σε κανέναν για το περιστατικό, ο Γκουάτσι φέρεται να συνέχισε να την καταδιώκει με κλήσεις και γραπτά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος να του στείλει γυμνές της φωτογραφίες.

Οι ερευνητές της FIFA σημείωσαν ότι ο Γκουάτσι «επιβεβαίωσε ακούσια ότι παρενόχλησε» την παίκτρια αφού τηλεφώνησε σε άλλον προπονητή για να τον ρωτήσει αν ήξερε αν η εν λόγω κοπέλα συμμετείχε στην έρευνα.

Μια άλλη παίκτρια είπε ότι ο Γκουάτσι χρησιμοποίησε σεξουαλικές απειλές εναντίον της ομάδα του μετά την ήττα ενός αγώνα.

«Ο Κύριος Γκουάτσι χρησιμοποιούσε συνεχώς ακατάλληλες σεξουαλικές αναφορές ακόμη και παρουσία παικτριών που ήταν ακόμα παιδιά. Η συμπεριφορά του ήταν ελεγκτική, σεξουαλική, επιθετική και κυριαρχική» περιγράφει μάρτυρας που αναφέρεται ως Παίκτης Α.

Ο μάρτυρας Παίκτης Γ είπε για το περιστατικό: «Με τρόμαξε, ήμουν κοριτσάκι κι αναρωτιόμουν αν κινδυνεύαμε».

Ο παίκτης Α κατέθεσε επίσης ότι «ήταν πολύ αδιάκριτος κι ακατάλληλος για την ιδιωτική ζωή των παικτριών» και κάποτε «μίλησε για τη σεξουαλικότητα μιας παίκτριας στη μητέρα της, χωρίς την συναίνεσή της».

Μια ακόμα παίκτρια περιέγραψε την εμπειρία της όταν ήταν μόνη στο αυτοκίνητό του. «Ήμουν μόλις 15 ετών τότε, αλλά με ρωτούσε επανειλημμένα και επίμονα για την σεξουαλική μου ζωή», κατέθεσε ο Παίκτης Β.

Είπε ότι ο Γκουάτσι χρησιμοποιούσε τη σύνδεσή του με τη FIFA λέγοντας «η πρώτη λέξη που σου έλεγε πάντα ήταν ότι "εκπροσωπώ τη FIFA, εργάζομαι για τη FIFA και το γυναικείο ποδόσφαιρο"».

Επίσης σύμφωνα με την κατάθεση του Παίκτη Γ έκανε άσχημα σχόλια και για το βάρος των παικτριών.

«Ήταν περισσότερο εκφοβισμός παρά τεχνική εκτίμηση. Με έκανε να νιώθω φρικτά και πραγματικά με τραυμάτισε».

Η απόφαση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τα σχόλια του προπονητή επιβεβαιώθηκαν και από άλλον μάρτυρα που περιγράφεται ως Παίκτης Δ.

Οι ερευνητές της FIFA ανέφεραν τέσσερις διαφορετικές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Ποδοσφαίρου για το συμπέρασμά τους ότι ο Γκουάτσι είναι ένοχος καθώς απέτυχε να προστατέψει την σωματική και ψυχική ακεραιότητα των παικτριών του.

Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και παρείχε μια λίστα με περισσότερους από 100 μάρτυρες για να τον υποστηρίξουν. Δύο κατέθεσαν ότι ο προπονητής και η σύζυγός του ήταν υποστηρικτικοί με τις παίκτριες.

«Έδινε πάντα μια εικόνα που πρόβαλε αξίες, επαγγελματισμό, συντροφικότητα και οικογένεια», είπε μια γυναίκα που περιγράφεται ως Μάρτυρας 2.

Ο Γκουάτσι τόνισε ότι η αρχική καταγγελία έγινε από τον Παίκτη Α ο οποίος «ενοχλήθηκε που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις (αθλητικές) προσδοκίες του και δήλωσε την ενόχλησή του με αυτά τα αρνητικά σχόλια για τη δουλειά του».

