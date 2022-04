Καλλιτέχνης τοποθέτησε 6.500 ξεφούσκωτες μπάλες έξω από τα γραφεία της FIFA σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους θανάτους μεταναστών εργατών

Ένας Γερμανός καλλιτέχνης συμμετείχε στις διαμαρτυρίες ενάντια στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, αφήνοντας 6.500 ξεφούσκωτες μπάλες έξω από την έδρα της FIFA στην Ελβετία.

6.500 μετανάστες εργάτες έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 12 χρόνια κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Αυτά λένε τα τελευταία στοιχεία. Άραγε πόσα λεπτά σιγή μπορούν να τιμήσουν τις μνήμες αυτών των ανθρώπων;

Το προσεχές Μουντιάλ είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στην ιστορία. Στη χώρα του κόλπου που έχει πολλάκις καταστρατηγήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εκείνο το σημείο της γης που η ελευθερία έκφρασης είναι σε πολλές περιπτώσεις άπιαστο όνειρο, θα φιλοξενηθεί το πιο όμορφο παιχνίδι.

Οι τοποθετήσεις από πρόσωπα του αθλήματος είναι πολλές. Πιο πρόσφατη εξ' αυτών η δήλωση του μέχρι πρότινος ομοσπονδιακού τεχνικού της Ολλανδίας Λουίς Φαν Χάαλ. Οι διαμαρτυρίες επίσης.

Ο Γερμανός καλλιτέχνης Volker-Johannes Trieb θέλοντας να υπογραμμίσει το έγκλημα που διαπράττεται στο Κατάρ, έβαλε 6.500 ξεφούσκωτες μπάλα έξω ακριβώς από τα γραφεία της FIFA στην Ελβετία. Η κάθε μία συμβόλιζε και μια χαμένη ζωή. Και κάλεσε τον κόσμο να μποϊκοτάρει τη διοργάνωση.

«Ήθελα να στείλω μερικές εικόνες σε όλο τον κόσμο και να τιμήσω τους πολλούς νεκρούς μετανάστες εργάτες που έχασαν τη ζωή τους στα εργοτάξια των γηπέδων στη χώρα που διοργανώνει το Μουντιάλ κάτω από απάνθρωπες συνθήκες», δήλωσε σε γερμανικό Μέσο ο 55χρονης καλλιτέχνης.

Ο αριθμός «6.500» προέρχεται από ένα άρθρο- έρευνα που φιλοξένησε ο Guardian πέρυσι και πιστεύεται ότι ο αριθμός έχει μεγαλώσει από τότε.

«Η Διεθνής Αμνηστία μιλά πλέον για περισσότερα από 15.000 θύματα. Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό που με την πρώτη ανάγνωση φαίνεται απίστευτος. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έπεσαν όλοι από μια σκαλωσιά. Πέθαναν με διάφορους τρόπους. Μερικοί υπέστησαν τραύματα που δεν θα ήταν θανατηφόρα στη Γερμανία. Δυστυχώς η ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες εργάτες στο Κατάρ είναι καταστροφική», συμπλήρωσε.

Σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας η FIFA κατηγορείται ότι απέτυχε «να θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες διαδικασίες» για την πρόληψη των προβλημάτων!

Μεταξύ των ευρημάτων που προέκυψαν από συνεντεύξεις με 59 πρώην και νυν υπαλλήλους σε οκτώ κατασκευαστικές εταιρείες, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν:

