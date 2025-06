Η FIFA διοργανώνει επίσημη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, όπου όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η FIFA ετοιμάζει μια επίσημη τελετή στη Wall Street της Νέας Υόρκης για να γιορτάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, με τους καλεσμένους να χρειαστεί να πληρώσουν αρκετά χρήματα για να περάσουν το βράδυ τους με τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο και με διάσημους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Κακά, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ρονάλντο και ο Μπάτζιο

Ο εκπρόσωπος της τελετής ανέφερε ότι πρόκειται για την «επίσημη γιορτή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025 της FIFA». Στην εκδήλωση αναμένεται να τραγουδήσει η διάσημη βρετανίδα ποπ τραγουδίστρια Ρίτα Όρα, με την διασκέδαση των καλεσμένων να είναι κορυφαίας ποιότητας και να διαρκέσει ως τα ξημερώματα.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από περίπου 930 ευρώ ανά άτομο για την κατηγορία Silver, ανεβαίνουν στα 1.860 ευρώ για την Platinum και φτάνουν τα 2.790 ευρώ για την Black κατηγορία.

Συνεργάτης της FIFA σε αυτήν την επίσημη τελετή είναι η Big Art, η οποία είναι μία παγκόσμια εταιρεία εκδηλώσεων με μεγάλη φήμη.

Το επίσημο γεγονός είναι προγραμματισμένο για τις 10 Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα μετά τον δεύτερο ημιτελικό και τρεις μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2025.

