Το FBI επικύρηξε αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων για φόνους και εμπόριο ναρκωτικών

Ο Καναδός πρώην αθλητής του σνόουμπορντ, Ράιαν Γουέντινγκ κατηγορείται για διεύθυνση τεράστιας επιχείρησης διακίνησης ναρκωτικών και διάπραξη φόνων και αναζητείται από το FBI, αντί υπέρογκης αμοιβής.

Ο Ράιαν Γουέντινγκ, διάσημος Καναδός αθλητής του σνόουμπορντ που συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, κατηγορείται για συμμετοχή σε μεγάλη επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών και για εμπλοκή σε δολοφονίες. Το FBI έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον 43χρονο πρώην αθλητή, προσφέροντας αμοιβή 50.000 δολαρίων για όσους παραθέσουν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Γουέντινγκ φέρεται να ηγείται ενός διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, που μετέφερε εκατοντάδες κιλά από την Κολομβία μέσω Μεξικού και Νότιας Καλιφόρνια, με προορισμό τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, ο ίδιος φέρεται να ήταν ο ηθικός αυτουργός πίσω από δολοφονίες που είχαν γίνει, προκειμένου να προωθήσει τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Ο ίδιος ήταν γνωστός στον κόσμο των ναρκωτικών ως «The Boss», ενώ ήταν προστατευόμενος του καρτέλ της Σιναλόα, το οποίο μετέφερε 60 τόνους κοκαΐνης ετησίως. Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η οργάνωσή του ήταν υπεύθυνη για πολλές βίαιες πράξεις και φόνους, με θύματα ακόμη και αθώους πολίτες.

Ο Γουέντινγκ, ωστόσο δεν είχε «καθαρό» ποινικό μητρώο, καθώς το 2015 είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών στον Καναδά, ενώ το 2010 είχε καταδικαστεί για συνωμοσία με στόχο τη διανομή κοκαΐνης. Στην τρέχουσα έρευνα, οι αρχές κατέσχεσαν όπλα, 255.000 δολάρια σε μετρητά και 3,2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.

Ο πρώην αθλητής του σνόουμπορντ κατηγορείται για πέντε πολύ σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για εγκληματική δράση.

The #FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the apprehension, arrest & extradition of Ryan James Wedding, wanted for alleged involvement in a transnational drug trafficking operation & multiple murders in furtherance of these drug crimes: https://t.co/RFdFwKgSaf pic.twitter.com/YY6s8pmPqx