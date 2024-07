H αγωνιστική δράση ξεκινά την Τετάρτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ποδόσφαιρο και τον Σαντιάγκο Έσε να αγωνίζεται με την Αργεντική κόντρα στο Μαρόκο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ανοίγουν επίσημα την Παρασκευή (26/7) με την Τελετή Έναρξης στον Σηκουάνα.

Ομως η δράση στους Αγώνες ανοίγει την Τετάρτη (24/7) με το τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών και το τουρνουά στο ράγκμπι sevens ανδρών

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον αγώνα της Αργεντινής με το Μαρόκο στο Σεντ Ετιέν στις 16:00 (ΕΡΤ 3), που ανοίγει το πρόγραμμα στον Β' Όμιλο.

Η Αργεντινή έχει στη σύνθεσή της τον Σαντιάγκο Έσε, με τον 22χρονο παίκτη του Ολυμπιακού να αποτελεί ένα κύρια όπλα για τον τεχνικό Χαβιέρ Μαστσεράνο στη μεσαία γραμμή.

Για την ιστορία ο Χαβιέρ Μαστσεράνο είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, κάτω από τις τεχνικές οδηγίες του Μαρσέλο Μπιέλσα.

Συνολικά μετέχουν 12 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε τέσσερα γκρουπ, με τις δύο πρώτες να συνεχίζουν στα προημιτελικά. Το τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών θα φιλοξενηθεί σε επτά πόλεις και θα ολοκληρωθεί στις 9 Αυγούστου. Στο Τόκιο το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει η Βραζιλία, το ασημένιο η Ισπανία και το χάλκινο το Μεξικό.

