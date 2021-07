Αργεντινή – Αυστραλία 0-2: Σοκαριστικό ξεκίνημα για την «αλμπισελέστε»! (vid)

Η Αργεντινή κάθε άλλο παρά κατάφερε να δικαιολογήσει τα δυο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και ηττήθηκε 2-0 από την Αυστραλία στο πρώτο της παιχνίδι στους φετινούς Αγώνες του Τόκιο! Με δέκα σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο η «αλμπισελέστε».

Σοκαριστικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Αργεντινής στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού τα «καγκουρό» κατάφεραν να φτάσουν στο τελικό 2-0 το οποίο δεν μπορούσαν να πιστέψουν!

Ο Γουέιλς από το 14ο λεπτό είχε βάλει μπροστά στο σκορ την Αυστραλία, για να έρθει το εκπληκτικό αριστερό σουτ του Τίλιο στο 80', μόλις 90 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, να διαμορφώσει το τελικό 2-0 στο ματς της Πέμπτης.

Η Αργεντινή είχε μείνει με παίκτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους όταν ο Ορτέγκα είδε δυο απανωτές κίτρινες κάρτες, παρ' όλα αυτά, η ολυμπιακή ομάδα της χώρας δεν ήταν καλή ούτε στο 11 εναντίον 11, ούτε φυσικά μετά το αριθμητικό μειονέκτημα...

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε γκέλα υπέπεσε και η Ισπανία μένοντας στο 0-0 με την Αίγυπτο και βλέποντας τους Μιγκέθα και Θεμπάγιος ν' αποχωρούν τραυματίες.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1.Αυστραλία 3

2.Ισπανία 1

3.Αίγυπτος 1

4.Αργεντινή 0-0

AUSTRALIA UP 2-0 AGAINST ARGENTINA GET INN SONNNN #AUSVARG pic.twitter.com/HA45NYUlvD