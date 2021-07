Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι παγκόσμιες σταρ του ποδοσφαίρου στον «πυρετό» για το χρυσό μετάλλιο (vid)

Μία μέρα πριν την εκκίνηση των ανδρών (22/7) και δύο πριν από την τελετή έναρξης (23/7), το τουρνουά των γυναικών κάνει ποδαρικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλεξ Μόργκαν, Μάρτα, Σαμ Κερ, Βίβιαν Μίντεμα και όλες οι παγκόσμιες σταρ δίνουν ραντεβού στο Τόκιο με στόχο το «χρυσό».

Η αντίστροφη μέτρηση για τους πιο ιδιόμορφους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής ξεκίνησε. Το πρώτο «πιάτο», όμως, θα σερβιριστεί δύο 24ωρα νωρίτερα από την 23η Ιουλίου και την τελετή έναρξης. Και θα το σερβίρουν οι 12 εθνικές γυναικών που λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά του Τόκιο, με τις καλύτερες των προδιαγραφών.

Για έβδομη σερί διοργάνωση, από την εισαγωγή τους στο ολυμπιακό πρόγραμμα της Ατλάντα το 1996, το ποδόσφαιρο γυναικών θα έχει την τιμητική του ανάμεσα στα 33 συνολικά αθλήματα των φετινών Αγώνων.



The women's Olympic football tournament kicks off in Japan tomorrow, with many of the world's greatest players on show!



Who are your favourites for the gold medal? pic.twitter.com/VvM80IW4lW