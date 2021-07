Γερμανία: Αποχώρησε από φιλικό λόγω ρατσιστικής επίθεση στον Τορουναρίγκα από παίκτη της Ονδούρας (pic)

Θύμα νέας ρατσιστικής επίθεσης φέρεται πως έπεσε ο Τζόρνταν Τορουναρίγκα από παίκτη της Ονδούρας σε φιλικό προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη Γερμανία να αποχωρεί από το γήπεδο πέντε λεπτά πριν από τη λήξη.

Ρατσιστικό επεισόδιο με θύμα και πάλι τον Τζόρνταν Τορουναρίγκα αμαύρωσε το φιλικό της ολυμπιακής ομάδας της Γερμανίας κόντρα στην αντίστοιχη της Ονδούρας, γεγονός που είχε ως συνέπεια την πρόωρη λήξη του αγώνα.

Ο 23χρονος Γερμανός στόπερ της Χέρτα με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με ήχους πιθήκων από οπαδούς της Σάλκε τον Φεβρουάριο του 2020, φέρεται να υπέστη λεκτική επίθεση από παίκτη της Ονδούρας στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Αμέσως, ο ομοσπονδιακός Στέφαν Κουντς και οι ποδοσφαιριστές του αποχώρησαν από το γήπεδο της Γουακαγιάμα της Ιαπωνίας, με τη DFB να καταγγέλει το περιστατικό στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία της Ονδούρας επιβεβαίωσε την πρόωρη λήξη του αγώνα, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι το περιστατικό αποτέλεσε απλά παρεξήγηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Όταν ένας παίκτης μας δέχεται ρατσιστική επίθεση, δεν είναι στις επιλογές μας να συνεχίσουμε να παίζουμε», ήταν τα λόγια του Στέφαν Κουντς.



The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9