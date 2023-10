Χωρίς τους Χριστογεώργο, Τοράρινσον και Καρώ ο ΟΦΗ κόντρα στα Χανιά

Χωρίς τον ανέτοιμο Χριστογεώργο και τους διεθνείς Τοράρινσον και Καρώ θα αντιμετωπίσει τα Χανιά ο ΟΦΗ για την 5η φάση του Novibet Κυπέλλου Ελλάδος.

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί την Δευτέρα (09/10-17:00) στο εκτός έδρας παιχνίδι με τα Χανιά ο ΟΦΗ, αφού ο Βάλντας Νταμπράουσκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Χριστογεώργο, Τοράρινσον και Καρώ.

Ο πρώτος είναι ανέτοιμος ακόμη, αφού ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην σημερινή προπόνηση, ενώ οι άλλοι δύο έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Δεν ταξιδέψουν για το παιχνίδι με τα Χανιά και οι νεαροί Θεοδοσουλάκης (τραυματίας) και Καλαφάτης.

Υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες έχουν και οι Μπάκιτς και Σημαντηράκης, αλλά θα φύγουν μετά το παιχνίδια με τα Χανιά.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μπάουμαν, Σωτηρίου, Μαρινάκης, Λάρσον, Αμπάντα, Σημαντηράκης, Γιαννούλης, Λαμπρόπουλος, Πασαλίδης, Βούρος, Μεγιάδο, Γκαγιέγος, Γκλάτζερ, Αποστολάκης, Κουτεντάκης, Μπάκιτς, Νέιρα, Τοράλ, Ριέρα, Μοσκέρα, Φελίπε, Ντικό.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα κόντρα στα Χανιά για την 5η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας __ Squad list for the match against Chania FC. #oficrete #oficretefc #ofifc #chaniaofi #kypelloelladas #greekcup #greece #football #crete



Music from #Uppbeat (free for Creators!):… pic.twitter.com/Ps3sQbK5PW