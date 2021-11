FIFA: Δοκιμάζει αυτόματη τεχνολογία στο VAR για το οφσάιντ ενόψει του Μουντιάλ του Κατάρ

Η FIFA θα εγκαινιάσει στο Αραβικό Κύπελλο που αρχίζει σήμερα μία νέα, αυτοματοποιημένη διαδικασία για την ανίχνευση του οφσάιντ μέσω του VAR. Στόχος της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι το σύστημα να έχει τελειοποιηθεί και να επιστρατευτεί στα γήπεδα του Μουντιάλ 2022.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εισαγωγή του VAR έχει επιφέρει πολλή συζήτηση γύρω από την χρησιμοποίησή του, διχάζοντας συλλόγους, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους. Ένα σημαντικό επιχείρημα όσων τάσσονται ενάντια στην εφαρμογή του, αξονίζεται γύρω από τον χρόνο που χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις το VAR να αποφανθεί αν υπάρχει ή όχι οφσάιντ σε μία φάση που έχει οδηγήσει σε γκολ.

Αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να λύσει η FIFA, αρχής γενομένης από το Αραβικό Κύπελλο του 2021 που αρχίζει σήμερα στα γήπεδα του Κατάρ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ονομάζει τη νέα τεχνολογία «semi-automatic offside technology», δηλαδή «ημι-αυτοματοποιημένη τεχνολογία οφσάιντ». Η νέα αυτή τεχνολογία περιλαμβάνει ένα σύστημα από κάμερες στην οροφή του εκάστοτε γηπέδου, το οποίο θα στέλνει συνεχώς δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο δωμάτιο του VAR, ώστε να μπορούν άμεσα να υπολογιστούν αυτόματα οι περιβόητες γραμμές της επιτιθέμενης και της αμυνόμενης πλευράς.

Σύμφωνα με το BBC, το σύστημα θα αποτελείται από 10 έως 12 κάμερες, οι οποίες θα επεξεργάζονται δεδομένα για 30 σημεία του σώματος των παικτών 50 φορές κάθε δευτερόλεπτο.

Μέχρι τώρα, η ανίχνευση του οφσάιντ από το VAR περιλαμβάνει την ανθρώπινη επεξεργασία των πλάνων από τις κάμερες της μετάδοσης του αγώνα και στη συνέχεια την χειροκίνητη χάραξη των γραμμών των δύο αντιπάλων στο χορτάρι.

Αυτή η διαδικασία πολλές φορές συναντά προβλήματα, όταν για παράδειγμα δεν υπάρχει το κατάλληλο τηλεοπτικό πλάνο ώστε να μπορεί να εξαχθεί βέβαιο συμπέρασμα για το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο η μπάλα φεύγει από το πόδι του επιτιθέμενου ποδοσφαιριστή που κάνει την πάσα στον συμπαίκτη του, του οποίου ελέγχεται η θέση.

Έτσι, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να υπάρχει καθυστέρηση αρκετών λεπτών στην συνέχιση του παιχνιδιού, κάτι το οποίο φυσικά δεν βοηθάει στο ρυθμό και τον ενθουσιασμό τόσο των φιλάθλων, όσο και των ίδιων των ποδοσφαιριστών.

«Το VAR έχει αποτυπώσει ένα πολύ θετικό στίγμα στο ποδόσφαιρο και ο αριθμός των λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων έχει μειωθεί, όμως φυσικά υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε, και το οφσάιντ είναι ένας από αυτούς» , δήλωσε ο υπεύθυνος διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα.

«Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία ελέγχου του οφσάιντ είναι πολλές φορές χρονοβόρα, ειδικά στις πιο οριακές φάσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι η τοποθέτηση των γραμμών δεν είναι πάντα 100% ακριβής, αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία θέλουμε να υπάρξει πρόοδος», ολοκλήρωσε ο θρυλικός παλαίμαχος διαιτητής.

Αν οι δοκιμές στο Αραβικό Κύπελλο στεφθούν με επιτυχία, η νέα τεχνολογία (με τις απαραίτητες βελτιώσεις) είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί και στο Μουντιάλ του 2022 τον επόμενο Δεκέμβριο, επίσης στα γήπεδα του Κατάρ.

