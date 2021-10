Μουντιάλ 2022: Οι παίκτες θα έχουν μόλις μια εβδομάδα για προετοιμασία!

Μόλις μια εβδομάδα προετοιμασίας θα έχουν διαθέσιμη οι παίκτες με τις εθνικές τους ομάδες, αφού οι συλλογικές τους υποχρεώσεις ολοκληρώνονται επτά μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ!

Ασταμάτητη αναμένεται να είναι η αγωνιστική δράση για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στο Μουντιάλ του Κατάρ, αφού ο χρόνος ξεκούρασής τους ενόψει της διοργάνωσης θα περιοριστεί σε μόλις επτά μέρες.

Έγγραφα της UEFA που έφερε στην επιφάνεια η «Equipe» αποκαλύπτουν το επιβαρυμένο καλεντάρι που έχει δημιουργήσει η FIFA για το επόμενο έτος, η οποία προφανώς δεν έδωσε καμία βάση στον χρόνο προετοιμασίας των αθλητών.

Αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα που εξάγεται αν αναλογιστεί κανείς πως οι συλλογικές τους υποχρεώσεις ολοκληρώνονται στις 14 Νοεμβρίου 2021, μια εβδομάδα δηλαδή νωρίτερα από την τελετή έναρξης του Μουντιάλ (21 Νοεμβρίου).

Το μπαλάκι πλέον πέφτει στις ομοσπονδίες των χωρών να καταφέρουν να βρουν μια λύση προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια συμφόρηση για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πλέον κινδυνεύουν να συμμετέχουν σε Μουντιάλ με μόλις μερικές μέρες προετοιμασίας με την εθνική τους ομάδα.

Την αρχή πάντως έκανε ήδη η Γαλλία με τις διοργανώτριες αρχές των εγχώριων πρωταθλημάτων να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να αναδιαμορφώσουν το καλεντάρι τους και να δώσουν χρόνο και ανάσες στους παίκτες ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Players to be released by clubs just one week before the 2022 World Cup begins. (L'Éq)https://t.co/ONw1Mbv3oD