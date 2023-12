Νέα αποκαλυπτικά πλάνα από το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Βάουτ Βέγκχορστ μετά τον ημιτελικό του Μουντιάλ ήρθαν στη δημοσιότητα.

Η νίκη της Αργεντινής επί της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ήταν από τις πιο αξιομνημόνευτες και γεμάτες ένταση στιγμές ολόκληρης της διοργάνωσης. Το παιχνίδι, στο οποίο δόθηκαν 15 κίτρινες κάρτες από τον Ισπανό διαιτητή Ματέου Λαόθ, πήγε στα πέναλτι αφού τελείωσε 2-2 στην κανονική διάρκεια μετά από μια δραματική ισοφάριση τηου Βάουτ Βέγκχορστ.

Αφού η Αργεντινή πήρε τελικώς την πολυπόθητη νίκη, ο Μέσι εθεάθη να μαλώνει με το Ολλανδό τεχνικό Λουίς Φανκ Χάαλ και τον βοηθό του Έντγκαρ Ντάβιντς προτού στραφεί στον Βέγκχορστ στον οποίο απήυθυνε το μνημειώδες πλέον: «Que miras bobo?» δηλαδή: «Τι κοιτάς τον ανόητε; Γύρνα πίσω εκεί».

Το σχόλιο του αρχηγού της Αργεντινής έκανε τους συμπαίκτες του Ολλανδού στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να του βγάλουν παρατσούκλι «Μπόμπο» κατά τη διάρκεια ενός εξάμηνου δανεισμού στο «Όλντ Τράφορντ».

Αλλά νέα πλάνα από το «Captains Of The World» του Netflix, ένα ντοκιμαντέρ που οδηγεί το κοινό στα παρασκήνια του τουρνουά του Κατάρ, δείχνει ότι μέσα στο τούνελ και μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, ο Μέσι σνόμπαρε τη χειραψία του Βέγκχορστ και αγνόησε εντελώς τον Ολλανδό.

Στη συνέχεια, το πλάνα μετατρέπεται σε μια σκηνή όπου ο θηριώδης επιθετικός εξηγεί στον Σέρχιο Αγκουέρο και σε αρκετούς από τους παίκτες της Αργεντινής: «Τον περίμενα (τον Μέσι) καθώς ήθελα να του δώσω το χέρι μου (χειραψία)».

Ο Μέσι κινηματογραφείται επίσης να φωνάζει στον Ολλανδό επιθετικό, αν και ο καβγάς έχει τελειώσει. Συγκεκριμένα του φώναξε από απόσταση σε βίντεο που τώρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, «σε καταστράψαμε χαμένε»!

Ο Μέσι παραδέχτηκε ότι δεν είναι περήφανος που έχασε την ψυχραιμία του. «Δεν μου αρέσει αυτό που έκανα», έχει δηλώσει ο pulga σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Mirror.

