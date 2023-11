Η εθνική ομάδα ανδρών της Παλαιστίνης έδωσε ματς μετά από δύο μήνες και έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με το Λίβανο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο της παιχνίδι μετά την «απάντηση» του Ισραήλ για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έδωσε η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης. Οι Παλαιστίνιοι μετά από δύο μήνες επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο ματς με το Λίβανο στο «Khalid bin Mohammed Stadium» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δίχως σκορ (0-0).

Η Παλαιστίνη πήρε τον πρώτο της βαθμό στην πρώτη αγωνιστική του 9ου Ομίλου των προκριματικών της ζώνης της Ασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στον ίδιο group βρίσκονται η Αυστραλία και το Μπαγκλαντές.

