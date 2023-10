Συνδιοργάνωση για το Μουντιάλ του 2034 θέλουν οι Ινδονησία, Αυστραλία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη

Μέσω κοινής υποψηφιότητας, οι Ινδονησία, Αυστραλία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη, αναμένεται να διεκδικήσουν το Μουντιάλ του 2034.

Νέα δεδομένα για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2034. Παρότι η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο και να είναι το μεγάλο φαβορί, νέα δημοσιεύματα από την Αυστραλία έρχονται για να δώσουν... σασπένς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sydney Morning Herald», ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Ινδονησίας, Έρικ Θόριρ, η ασιάτικη χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομοσπονδία της Αυστραλίας, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034. Μάλιστα, ο Θόριρ φέρεται να έχει λάβει το «οκ» από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης, για την κατάθεση του φακέλου συνδιοργάνωσης.

Εάν ο συγκεκριμένος φάκελος καταφέρει να κερδίσει τη μάχη, εφόσον προχωρήσει φυσικά η υπόθεση του, τότε θα γίνει το δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές ηπείρους, καθώς εκείνο του 2030 αναμένεται να διεξαχθεί σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα εναρκτήρια παιχνίδια των Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα γίνουν στις αντίστοιχες χώρες, για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Μουντιάλ.

