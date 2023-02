Οι Καταριανοί στέλνουν σε Τουρκία και Συρία κοντέινερ και τροχοβίλες για τους σεισμόπληκτους, που είχαν χρησιμοποιηθεί για να στεγαστούν φίλαθλοι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Κατάρ στηρίζει τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. Οι Καταριάνοι θα δωρίσουν 10.000 κοντέινερ και τροχοβίλες στους πληγέντες από τον φονικό σεισμό που έχασαν τα σπίτια τους. Πρόκειται για τα προσωρινά καταλύματα που είχαν χρησιμοποιήσει 1,4 εκατομμύρια φίλαθλοι που είχαν ταξιδέψει στο Κατάρ για να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Από την πλευρά τους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη προχωρήσει σε δωρεά 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις πληγείσες περιοχές και έχουν στείλει οκτώ αεροπλάνα με υλικό σε Τουρκία και Συρία.

