Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, έκανε unfollow τον Νουσρέτ στο Instagram, λόγω του όλου ζητήματος που έχει προκύψει με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο μετά το Μουντιάλ του Κατάρ.

Σάλο προκάλσε η αδικαιολόγητη παρουσία του Νουσρέτ Γκιοκτσέ στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και μάλιστα η FIFA διέταξε έρευνα για το θέμα. Ο Τούρκος σεφ φωτογραφήθηκε με παίκτες της Αργεντινής και ακούμπησε το τρόπαιο του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Κάβες Σόλεκολ, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο ακολουθήσε μέχρι πρότινος στο Instagram τον Νουσρέτ, όμως μετά από την έκταση που πήρε το θέμα και τον «βομβαρδισμό» από αρνητικά σχόλια τον έκανε unfollow.

FIFA president Gianni Infantino followed 303 people on Instagram. One of them was Salt Bae. Not any more. Unfollowed.