Περισσότεροι από 4.000.000 Αργεντινοί έβαλαν... φωτιά στο Μπουένος Άιρες για τους πρωταθλητές στη μεγαλύτερη κινητοποίηση στην ιστορία της χώρας.

Η τρέλα δεν έχει τέλος στην Αργεντινή, δεν υπάρχουν όρια. Την Κυριακή το Μπουένος Άιρες πήρε… φωτιά, τα ντεσιμπέλ δονούσαν τη χώρα, ωστόσο τα καλύτερα δεν είχαν έρθει! Η Τρίτη κηρύχθηκε εθνική εορτή, ώστε ο κόσμος να είναι δίπλα στους παγκόσμιους πρωταθλητές, να δει από κοντά την κούπα και τους «ήρωές του».

Το Μπουένος Άιρες από τα ξημερώματα δε σταματά να πανηγυρίζει και οι παίκτες αντικρίζουν κάτι μοναδικό, πρωτόγνωρο. Περισσότεροι από 4.000.000 Αργεντινοί «πλημμύρισαν» τους δρόμους του Μπουένος Άιρες, για να παρακολουθήσουν το λεωφορείο των πρωταθλητών.

Από τον Οβελίσκο, στην 25η Μαΐου και στην 9η Ιουλίου, οι οπαδοί αποθέωσαν τους παίκτες του Σκαλόνι. Μια ανθρώπινη παλίρροια. Συγκινητικό και μοναδικό.

Ο αριθμός των φίλων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ήταν η μεγαλύτερη κινητοποίηση στην ιστορία της χώρας. Το 3ο αστέρι έβγαλε την Αργεντινή στους δρόμους και κανείς δεν θα ξεχάσει την 20η Δεκεμβρίου.

