Ενα θρυλικό βράδυ, ένα επικό αποτέλεσμα και εκατοντάδες οπαδοί μπήκαν στο Lusail για να σηκώσουν στα χέρια τον κορυφαίο, τον Λιονέλ Μέσι.

Σκηνές που μας γύρισαν στο 1986, τότε, που στο Εstadio Azteca, ο Ντιέγκο Μαραντόνα γινόταν... θεός! Εκατοντάδες οπαδοί μπήκαν στο γήπεδο για να σηκώσουν στα χέρια τον κορυφαίο και να τον ευχαριστήσουν για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ. Σκηνές ανάλογες επαναλήφθηκαν στο Lusail, εκεί όπου οι οπαδοί της Αλμπισελέστε σήκωσαν στον αέρα του Κατάρ τον Λιονέλ Μέσι, τον παίκτη που έκανε τα πάντα ώστε η Αργεντινή να πάρει την τρίτη κούπα. Μπροστάρης σε αυτή την ενέργεια ο Κουν Αγουέρο, ο κολλητός του φίλος!

El mejor video de la historia del fútbol. pic.twitter.com/PUxZGsuJnW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 18, 2022

They're literally parading him around the ground pic.twitter.com/l3YOxBZ2D7

— Stephen Ganavas (@StephenScouted) December 18, 2022