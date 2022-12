Εκτός από τους άρρωστους Κομάν, Βαράν και Κονατέ εκτός από την προπόνηση της Γαλλίας την Παρασκευή έμειναν οι τραυματίες Τσουαμενί και Ερναντέζ.

Σοβαροί αγωνιστικοί «πονοκέφαλοι» για τον Ντιντιέ Ντεσάν δυο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Γαλλίας με την Αργεντινή (18/12, 17:00) για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Εκτός από την προπόνηση της Παρασκευής (16/12) έμειναν οι Ραφαέλ Βαράν, Ιμπραχίμα Κονατέ και Κίνγκσλεϊ Κομάν, οι οποίοι όπως ήταν γνωστό ταλαιπωρούνται από ίωση, ενώ δεν προπονήθηκαν λόγω τραυματισμού οι Ορελιέν Τσουαμενί και Τεό Ερναντέζ.

🇫🇷 Tchouaméni et Hernandez sont absents de l'entrainement des Bleus. Avec Varane, Konaté et Coman, cela fait donc cinq absents à 48 heures de la finale. https://t.co/Px8QXaCGdW pic.twitter.com/GtyrBH8wLY

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει υποστεί μια θλάση στο ισχίο, ενώ ο αριστερός μπακ της Μίλαν έχει ενοχλήσεις στο γόνατο του. Αμφότεροι είναι βασικοί και αναντικατάστατοι στο πλάνο του Ντιντιέ Ντεσάν και το Σάββατο (17/12) θα δοκιμάσουν να μπουν στην τελευταία προπόνηση πριν τη μεγάλη «μάχη» με την Αλμπισελέστε του Λιονέλ Μέσι.

France without FIVE players for training today. 👀 #FRA #ARG #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VNZD0paDfj