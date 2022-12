Πάρα πολλοί οι Μαροκινοί χωρίς εισιτήριο έξω από το «Αλ Μπαΐτ» για τον ημιτελικό της χώρας τους απέναντι στη Γαλλία, ακόμα περισσότερες οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σε ένα παιχνίδι που εξ αρχής αναμενόταν τεταμένο, πολλοί ήταν οι Μαροκινοί φίλαθλοι που αποφάσισαν να μεταβούν στο Κατάρ και το «Αλ Μπαΐτ» για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, ακόμα και χωρίς να έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο για το ματς. Πάντως, βρήκαν τους εαυτούς τους περικυκλωμένους από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο στάδιο.

Lots of fans, majority Moroccan, have travelled to Al Bayt without a ticket - which was predicted. Heavy police presence - including riot police, dog units, horses - on perimeter of ground. @TheAthleticFC pic.twitter.com/moc9yDBGy1